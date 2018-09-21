Ситник запевняє, що не попереджав Омеляна про обшуки



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Артем Ситник

Директор НАБУ сказав міністру щодо обшуків «ну як можна це виключати?»

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечує, що попереджав попереджав міністра інфраструктури Володимира Омеляна про обшуки у справі щодо його можливого незаконного збагачення.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

20 вересня Омелян перед допитом у НАБУ заявив, що Ситник особисто попереджав його про обшуки. У відповідь на це директор НАБУ розповів:

«Якщо говорити дослівно, то було запитання з боку міністра, бо з ним часто спілкувалися з приводу «Укрзалізниці». Було запитання: «Чи може у мене бути обшук?». І була відповідь: «Ну як можна це виключати?».

Напередодні ввечері в НАБУ оприлюднили переписку міністра інфраструктури Володимира Омеляна з його братом, а також членів його родини, які вказують на можливі порушення.

Нагадаємо, 19 вересня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.