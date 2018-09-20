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    НАБУ оприлюднило «підозрілі переписки» у справі Омеляна

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    НАБУ оприлюднило «підозрілі переписки» у справі Омеляна

    Матеріали в провадженні стосовно міністра інфраструктури налічують понад 20 томів

    В НАБУ оприлюднили переписку міністра інфраструктури Володимира Омеляна з його братом, а також членів його родини, які вказують на можливі порушення.

    Як повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook, під час розслідування незаконного збагачення міністра інфраструктури та декларування ним недостовірних відомостей у е-деклараціях детективи отримали понад 30 тимчасових доступів до речей та документів, направили понад 100 запитів. Наразі матеріали в цьому провадженні налічують понад 20 томів.

    «Вся ця робота зроблена під пильним процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тим більш дивною виглядає заява керівника САП про «формальність» ознак злочину у діях міністра інфраструктури, адже саме підлеглий Назара Холодницького доручив детективу НАБУ повідомити посадовцю про підозру, визнавши зібрані докази достатніми», - заявили в НАБУ.

    У відомстві наголосили, що у фокусі розслідування НАБУ - «факти, які вказують на можливе порушення з боку міністра законодавства в частині незаконного збагачення та внесення недостовірних даних до е-декларацій».

    «Дотепер посадовець не навів аргументованих доказів щодо походження незадекларованих активів. З огляду на отримані докази, слідство припускає, що Омелян свідомо приховував свої статки. Так само викликають питання і деякі аспекти його професійної діяльності на посаді міністра. І хоча оцінка цього напрямку роботи не є компетенцією слідства, тим не менше, з огляду на суспільний резонанс, оприлюднюємо деякі з фрагментів листування міністра з іншими особами. Також оприлюднюємо проект висновку НАЗК щодо відсутності в діях міністра конфлікту інтересів, який той отримав за два місяці до офіційного ухвалення рішення», - заявили в НАБУ.

    Нагадаємо, 19 вересня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

    13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

    Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.

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