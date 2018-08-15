Ситуація на Донбасі: 16 ворожих обстрілів, втрат немає



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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Незаконні збройні формування протягом сьогоднішньої доби 16 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, втрат серед наших бійців немає. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі із важкого озброєння... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», — сказали у штабі.

За даними Об’єднаних сил, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Майорськ, Мар’їнка, Авдіївка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Опитне, Чермалик, Лебединське, Гнутове та Широкине. Бойовики також двічі обстріляли захисників Гнутового із мінометів калібром 120 та 82 мм.

Також, за інформацією штабу, бойовики вчергове вчинили провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській, обстрілявши наші позиції зі стрілецької зброї.