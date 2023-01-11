Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Експерт пояснив, чому збільшується кількість відключень електроенергії
Ситуація в енергосистемі залишається складною, дефіцит потужності збільшується через морози. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.
«Перш за все треба розуміти, що ситуація в енергосистемі продовжує бути складною і вона залишиться такою щонайменше до кінця опалювального сезону, а можливо навіть і до літа. Руйнування дуже значні, а на повноцінне відновлення роботи енергосистеми підуть роки, і лише за умов припинення бойових дій», – написав він.
Через морози почало зростати споживання електроенергії, оскільки люди вмикають обігрівачі, і, як наслідок, дефіцит в енергосистемі збільшується.
Також він зазначив, що в умовах війни важливо забезпечувати функціонування української економіки, оскільки левова частка податкових надходжень спрямовується на фінансування ЗСУ. Через це з промисловості були зняті обмеження електропостачання і підприємства виходять на нормальну роботу.
Нагадаємо, в Україні станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії зросло через зниження температури на сході та в центрі країни. Саме тому зріс дефіцит потужності.
До всіх областей були доведені ліміти споживання. Вони діють упродовж всієї доби – від 00:00 до 24:00.
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