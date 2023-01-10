Дефіцит стає більшим: яка енергетична ситуація у Києві зараз

Коваленко пояснив, як розподіляється електроенергія між споживачами

У Києві збільшується споживання електроенергії, а отже росте і її дефіцит. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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«Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим», – пояснив він.

Також Коваленко розповів, як розподіляється електроенергія між споживачами. За його словами, розподілом світла на всіх користувачів займаються диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу.

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«Планують, зазвичай, на добу вперед. Але за ситуацією стежать у режимі реального часу. Найпершою задачею із забезпечення у диспетчерів є підключення критичної інфраструктури. Ці об'єкти мають бути заживлені безперервно, вони – найбільш пріоритетні. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25-30% від загальних обсягів. Далі потрібно збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами і бізнесами. Тут у хід ідуть черги і групи», – пояснив він.

Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс, додав Коваленко.

«Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення. Тому як говорили в жовтні, до кінця березня треба бути готовими до будь-яких ситуацій», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла.

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Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.