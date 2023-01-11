Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі
фото ілюстративне

До всіх областей доведені ліміти споживання електроенергії

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності. Про це повідомляє «Укренерго».

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Зазначається, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень», – додали енергетики.

Раніше енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла.

Теги: електроенергія війна росія окупанти Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо у вас немає світла в білій зоні (на графіку), треба оперативно повідомити про це
Енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла
Вчора, 14:37
Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
9 сiчня, 12:30
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
3 сiчня, 19:17

Події в Україні

Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар
ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних
Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних
Новорічний удар ЗСУ по Макіївці: відео залишків гуртожитку з окупантами
Новорічний удар ЗСУ по Макіївці: відео залишків гуртожитку з окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
11K
«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
9487
Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ
7935
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7385
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
6188
Краще зупинити його зараз. Час не на боці України. Колонка Кондолізи Райз та Роберта Гейтса

Новини

ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
9 сiчня, 18:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту