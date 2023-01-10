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Інвестори в зелену енергетику звернулися до «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Інвестори в зелену енергетику звернулися до «Укренерго»

УВЕА занепокоєна тим, що галузь відновлюваної енергетики знаходяться на межі виживання

Підприємства «зеленої» енергетики закликають державну компанію «Укренерго» виконати зобов’язання зі сплати 3 млрд грн боргу перед виробниками «зеленої» енергії в рамках зобов'язать держкомпанії перед європейськими банками – ЄБРР та ЄІБ. Про це йдеться в повідомленні Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

«Вся галузь очікувала на те, що НЕК «Укренерго» забезпечить виплату таких боргів, адже влітку 2022 року публічно говорилось про те, що за рахунок залучених кредитів від ЄБРР на суму в 97 млн євро та ЄІБ - на суму в 50 млн євро питання оплати обмежень ВДЕ буде вирішено ще на початку осені», - зазначають в УВЕА.

Інвестори підкреслюють, що, незважаючи на те, що серед аргументів в залученні цих кредитів була необхідність здійснення розрахунків саме перед підприємствами ВДЕ, питання виплат «зеленій» генерації було відкладено і не вирішено до сьогодні.

«Закликаємо оператора системи передачі якнайшвидше вирішити питання заборгованості за обмеження виробництва «зеленої» електроенергії за рахунок наданих раніше отриманих кредитних ресурсів», - підкреслюють в асоціації.

УВЕА занепокоєна тим, що галузь відновлюваної енергетики знаходяться на межі виживання в той час, коли держава потребує посилення енергетичної безпеки та децентралізації генеруючих потужностей.

«Це є неприпустимим, враховуючи й той факт, що перевагою саме ВДЕ є значно більша децентралізація енергосистеми, що дуже важливо з урахуванням загроз російських ракетних ударів», – зазначають інвестори.

Також УВЕА закликає до негайного втілення в реальні дії озвучених вищим керівництвом держави меседжів щодо перспектив відновлюваної енергетики в Україні, і почати «зелений» енергетичний перехід з покращення фінансового стану галузі ВДЕ.

«Необхідно зменшити ризику дефолту підприємств сектору відновлюваної енергетики, яка є важливою складовою енергетичної системи держави і її енергетичної безпеки», – підсумували в УВЕА.

Як повідомлялося,  держпідприємство «Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою»генерацією за половину виробленої 2022 року електрики. Водночас заборгованість НЕК «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець»за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн.

До відома, «Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до народних депутатів заявив, що Україна має за мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

Теги: енергетика децентралізація держава Укренерго

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