Сєвєродонецька міськрада вшосте відправила мера у відставку



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Сєвєродонецька міськрада вшосте відправила Валентина Казакова у відставку

Попередні п'ять разів Валентин Казаков оскаржував це рішення у суді і вигравав процеси

Сєвєродонецька міська рада відновила на посаді мера Валентина Казакова, але наступним голосуванням знову відправила його у відставку.

Поновили Казакова депутати для виконання рішення Луганського окружного адмінсуду, від 9 вересня.

Коментуючи винесення цього питання на голосування, секретар міськради та виконувач обов’язків міського голови В'ячеслав Ткачук зазначив, що він «невідкладно виконує рішення суду, яке було винесене іменем України».

Одразу після цього депутати перейшли до розгляду питання про дострокове припинення повноважень Казакова. Таємним голосуванням більшість депутатів підтримала звільнення міського голови, якого обрали в 2015 році.

Таким чином, в.о. міського голови залишився Ткачук, який займає цю посаду з грудня 2018 року. Ткачука обрали депутатом за списком партії «БПП — Солідарність», однак після призначення в.о. міськголови його виключили з неї.

Зазначимо, що депутати вже вшосте припиняють повноваження Казакова, але попередні п'ять разів він оскаржував це рішення у суді і вигравав процеси.