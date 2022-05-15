Скандал на Євробаченні: Грузія та Азербайджан заявили про помилки з балами для України

Азербайджан та Грузія віддали 12 балів Україні

В Грузії та Азербайджані здивовані таблицями з результатами голосування у гранд-фіналі Євробачення-2022 на екрані, оскільки вони не відповідала дійсності. Про це повідомляють грузинські та азербайджанські ЗМІ.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022, що пройшов 14 травня в Турині, завершився перемогою України, яка набрала за підсумками голосування професійного журі та телеглядачів 631 бал.

Спочатку в прямому ефірі оголошувалися голоси професійного журі, і коли черга дійшла до Азербайджану, було заявлено, що через технічні неполадки результати оголошуватиме не телеведуча Нармін Салманова, а представник Європейського союзу мовлення – схожа ситуація була ще у кількох країн, серед яких Грузія.

В ефірі було заявлено, що 12 балів від Азербайджану отримує Велика Британія, а інші бали розподілилися таким чином – Італія – 10 балів, Швеція – 8 балів, Португалія – 7 балів, Україна – 6 балів, Іспанія – 5 балів, Нідерланди – 4 бали, Греція – 3 бали, Польща – 2 бали та Франція – 1 бал.

Відразу після завершення конкурсу у прямому ефірі ITV продовжилася програма Sabaha saxlamayaq, в якій обговорювалися результати – Нармін Салманова заявила, що була здивована, побачивши таблицю з результатами голосування Азербайджану на екрані, оскільки вона не відповідала дійсності.

Телеведуча заявила, що Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великій Британії, уточнивши, що жодних технічних проблем з виходом в ефір на Європу канал не мав – за словами Н.Салманової, вже розпочато розгляд з цього питання.

Таку заяву в соціальній мережі Facebook зробила і керівник програми Sabaha saxlamayaq Фаріда Расулова: «Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великій Британії. Жодних технічних неполадок з нашого боку не було. З цього питання ведеться розгляд, результати якого будуть представлені до уваги широкого загалу».

Громадський мовник Грузії теж заявив про помилку щодо балів національного журі на Євробаченні.

«На Євробаченні національне журі Грузії поставило найвищу оцінку – перше місце Україні, що означає 12 балів. Про це свідчить нотаріально завірений документ, надісланий організаторам Євробачення. Громадський мовник уточнює деталі з організаторами Євробачення. Суспільний мовник ще раз вітає Україну із заслуженою перемогою», – зазначається у заяві грузинського громадського мовника.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

За політичні заклики під час конкурсу учасників могли дискваліфікувати. Однак організатори Євробачення прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі». Вони вирішили, що підтримка українському народу має гуманітарний, а не політичний характер.

Тим часом відомий продюсер пояснив, чи порушив Kalush правила Євробачення