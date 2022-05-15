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    Переможницею «Євробачення-2022» стала Україна!

    Переможницею «Євробачення-2022» стала Україна!

    Український гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12

    У фіналі взяли участь представники 20 країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу і тому традиційно проходять до фіналу автоматично).

    За результатами голосування переможцем «Євробачення-2022» стала Україна!

    Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Результати голосування журі

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    Глядачі віддали нам 439 балів. По 12 балів Україна отримала від:

    • Литви
    • Румунії
    • Латвії
    • Молдови
    • Польщі.

    Свою найвищу оцінку українці віддали Великій Британії.

    Загалом Kalush Orchestra здобув 631 бал!

    Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

    12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

    Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

    Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

    Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: Євробачення культура Україна пісня
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    Переможницею «Євробачення-2022» стала Україна!