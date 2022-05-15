В НАТО привітали Україну з перемогою на Євробаченні та звернулися до Путіна

Мірча Джоане привітав Україну з перемогою на Євробаченні та нагадав Путіну, що ЄС і НАТО допомогатиме українцям

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане привітав Україну з перемогою на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2022. Відповідну заяву він зробив у ході виступу перед неформальною міністерською зустріччю альянсу у Берліні, трансляція якого велася на сайті НАТО.

Перед неформальною зустріччю глав МЗС країн НАТО в Берліні заступника генсека НАТО Мірча Джоане запитав журналіст CNN, що він хотів би сказати російському президенту Володимиру Путіну.

«Я хотів би привітати Україну з перемогою на конкурсі «Євробачення»… Вчора ми стали свідками величезної громадської підтримки України по всій Європі та Австралії. Звичайно, і пісня була прекрасною, вона була прекрасною», – сказав Джоане.

Він зазначив, що ЄС і НАТО допомагатимемо Україні перемогти у війні.

«І я не просто так про це говорю. Хочемо сказати Путіну таке: вони розв'язали війну, одну з найцинічніших і найжорстокіших з часів Другої світової, і, напевно, він не очікував ні такої хоробрості від українського народу, ні такої єдності від політиків Заходу, тож я хочу сказати, що ми єдині. Ми сильні і ми й надалі допомагатимемо Україні перемогти у цій війні», – підкреслив Джоане.

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.