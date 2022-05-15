«Азовці» подякували Kalush Orchestra за підтримку

Полк «Азов» подякував українському гурту Kalush Orchestra за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу «Євробачення-2022». Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу загону спеціального призначення «Азов».

«Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!» – написали захисники.

Відомо, що Kalush Orchestra одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу «Азовсталь» та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Пізніше гурт на пресконференції попросив «третю країну» взяти участь в евакуації поранених бійців.

Українці у соцмережах відреагували на це й подякували гурту за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі».

Нагадаємо, що у росіян після перемоги України на «Євробаченні» та звернення Kalush Orchestra до світу щодо порятунку захисників Маріуполя дуже пригоріло. Зокрема, вони почали хизуватися ракетами, які скидають на «Азовсталь».