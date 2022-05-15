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    Події в Україні

    «Азовці» подякували Kalush Orchestra за підтримку

    Захисники полку&nbsp;&laquo;Азов&raquo; - «Азовці» подякували Kalush Orchestra за підтримку
    Захисники полку «Азов»
    фото з відкритих джерел

    Українські захисники з полку «Азов» вдячні переможцям «Євробачення-2022» за заклик до світу допомогти їм

    Полк «Азов» подякував українському гурту Kalush Orchestra за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу «Євробачення-2022». Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу загону спеціального призначення «Азов».

    «Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!» – написали захисники.

    Відомо, що Kalush Orchestra одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу «Азовсталь» та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Пізніше гурт на пресконференції попросив «третю країну» взяти участь в евакуації поранених бійців.

    Українці у соцмережах відреагували на це й подякували гурту за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі».

    Нагадаємо, що у росіян після перемоги України на «Євробаченні» та звернення Kalush Orchestra до світу щодо порятунку захисників Маріуполя дуже пригоріло. Зокрема, вони почали хизуватися ракетами, які скидають на «Азовсталь».

    Теги: росія окупанти війна Азов українці Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    «Азовці» подякували Kalush Orchestra за підтримку