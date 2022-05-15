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    Не для слабкодухих: Kalush Orchestra випустив кліп на пісню Stefania

    Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі і Ірпеня - Не для слабкодухих: Kalush Orchestra випустив кліп на пісню Stefania
    Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі і Ірпеня
    фото: кадр з відео

    До відео увійшли жорсткі кадри звірств російських окупантів у Бучі, Ірпіні і Гостомелі

    Український гурт Kalush Orchestra на наступний день після перемоги у пісенному конкурсі «Євробачення» презентував кліп на переможну композицію Stefania.

    Вихід нового кліпу на пісню Stefania відбувся 15 травня о 11:00.

    Відеоряд до пісні відзняли у містах Київської області, які на початку повномасштабної війни були під окупацією Росії. Ідеться про Бучу, Бородянку, Ірпінь та Гостомель.

    Описуючи пісню, соліст гурту Олег Псюк написав, що війна повністю змінила сенс цієї пісні.

    «Колись я присвятила цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою-Україною. Більше того, суспільство почало називати його гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги», – каже Олег Псюк, лідер гурту, в описі до відео.

    Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не для слабкодухих: Kalush Orchestra випустив кліп на пісню Stefania