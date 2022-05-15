Виступ Kalush Orchestra на Євробаченні: соцмережі помітили промовисту деталь (фото)

Kalush Orchestra здобув третю перемогу на пісенному конкурсі в українській історії

Український гурт використав прапор Донецької області як фон для виступу на Євробаченні-2022

15 травня у італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022: переможницею конкурсу стала Україна!

Український гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею «Stefania».

Користувачі соцмереж помітили, що означав фон фіналу виступу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

«Це прапор Донецької області Незалежної України!», – пишуть українці у соцмережах.

У верхній частині прапору Донеччини на блакитному тлі жовте сонце, що сходить, з 12 променями, в нижній чорній – п'ять жовтих овалів, один під іншим.

Верхнє поле символізує схід України. Нижнє – вугілля, землю, нічне Азовське море з золотими (жовтими) відблисками.

Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

У відповідь на заяву зі сцени, пошукові мережі «вибухнули» після заклику Kalush Orchestra.

За політичні заклики під час конкурсу учасників могли дискваліфікувати. Однак організатори «Євробачення» прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі». Вони вирішили, що підтримка українському народу має гуманітарний, а не політичний характер.

Тим часом відомий продюсер пояснив, чи порушив Kalush правила «Євробачення».