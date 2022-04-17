Скандал на Рівненщині: СБУ звинуватило активістів у підготовці захоплення храмів РПЦ

Прихильників помісної церкви звинувачують у… «роботі на Росію»

У суботу, 16 квітня, до ряду активістів Рівного прийшли з обшуками працівники СБУ. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Гліб Олійник, мирян помісної Православної церкви України звинувачують у спробах захоплення храмів, монастирів та єпархій Російської православної церкви. При цьому вірних ПЦУ підозрюють у створенні антидержавної організації та «роботі на Росію» під час війни.

Також Гліб Олійник виклав у мережу ухвалу Рівненського міського суду, на підставі якої проводилися слідчі дії.

«Документ просто фєєричний. Мало того, що незрозуміле кримінальне провадження трьохтижневої давності так і сама мотивація для обшуку зашкалює маразмом», - пише він.

Зокрема, в 5-му абзаці документа стверджується, що Олійник Георгій Георгійович є проросійськи налаштованим і здійснює збір інформації для наших ворогів, а в 6-му абзаці – що та ж сама людина планує і проводить силове захоплення єпархій Російської православної церкви.

«Уявляєте? І це все одночасно! Мало того, вуха когось російсько «воцерковльонного» стирчать аж гай шумить. Приходи навіть не УПЦ МП а прямо Російської Православної церки. За цією логікою мали б продовжити речення фразою про «Волинську губєрнію Расєї». Ніщо так не видавало шпигуна, як парашут, який волікся за ним…. Манкурти під шумок війни вирішили натиснути на громадян із патріотичною позицією і захистити підрозділ ФСБ в Україні. І це саме наші місцеві. Бо по іншим регіонам боряться саме з МП! Постає питання. Керівництво рівненського СБУ на чиїй ви стороні? Запитання правда риторичне. По справам їх пізнаєте їх. Для полковників і генералів від московської церкви на псевдоцерковнослов’янську не перекладатиму», - пише активіст.

Також Гліб Олійник нагадує, що раніше його брата Георгія Олійника намагалися притягнути до відповідальності за участь у акціях «Україна без Кучми». Зараз СБУ використовує ті самі методи, пише він.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

Наразі у всіх регіонах України монастирі, храми і навіть благочиння (церковна адміністративна одиниця, яка об'єднує декілька парафій і є складовою єпархії) переходять під опіку помісної Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ).