«Русскій мір»: медики рятували життя відвідувача кафе, а офіціант забрав його телефон, як заставу

Росія - дивовижна країна

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В Выборге медики спасали подавившегося посетителя кафе, а официант забрал телефон в залог.

Фельдшер скорой помощи рассказала, как медики спасали подавившегося посетителя кафе.

«Нам поступает вызов о том, что в одном кафе молодой парень упал без сознания. Мы, естественно, «прилетаем» туда со всеми мигалками…практически все столики заняты, а посреди столиков лежит парень без сознания — все продолжают есть».

Медики начали оказывать экстренную помощь и попросили посетителей кафе помочь положить на носилки подавившегося — все продолжают есть, проигнорировав просьбу.

«Естественно, никто не встал и мы сами положили его на носилки каким-то непонятным чудом. Продолжили оказывать помощь. Но перед тем, как мы положили его на носилки, сотрудник этого кафе забрал у него телефон — парень, который подавился, не заплатил за еду. То, что он умирает, было совсем неактуально».

Ну о*уительная же страна, правда? Приятного аппетита.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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