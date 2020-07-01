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    Думки вголос

    «Русскій мір»: медики рятували життя відвідувача кафе, а офіціант забрав його телефон, як заставу

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    «Русскій мір»: медики рятували життя відвідувача кафе, а офіціант забрав його телефон, як заставу

    Росія - дивовижна країна

    Мовою оригіналу

    В Выборге медики спасали подавившегося посетителя кафе, а официант забрал телефон в залог.

    Фельдшер скорой помощи рассказала, как медики спасали подавившегося посетителя кафе.

    «Нам поступает вызов о том, что в одном кафе молодой парень упал без сознания. Мы, естественно, «прилетаем» туда со всеми мигалками…практически все столики заняты, а посреди столиков лежит парень без сознания — все продолжают есть».

    Медики начали оказывать экстренную помощь и попросили посетителей кафе помочь положить на носилки подавившегося — все продолжают есть, проигнорировав просьбу.

    «Естественно, никто не встал и мы сами положили его на носилки каким-то непонятным чудом. Продолжили оказывать помощь. Но перед тем, как мы положили его на носилки, сотрудник этого кафе забрал у него телефон — парень, который подавился, не заплатил за еду. То, что он умирает, было совсем неактуально».

    Ну о*уительная же страна, правда?

    Приятного аппетита.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія
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