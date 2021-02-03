Скандал на Закарпатті. Мешканці села закрили проїзд лісовозам (фото)

Люди вийшли на протест, щоб вантажівки далі не псували дорогу в селі

Мешканці закарпатського села Обава 3 лютого вийшли на протест та заблокували дорогу.

Як повідомляє Mukachevo.net, люди проти аби їхнім селом їздили великогабаритні та важкі лісовози, адже вони дуже псують місцеву дорогу. Закарпатці обіцяють не пропускати лісовози цією дорогою.

Протестувальники кажуть, що вантажівки зіпсували дорогу, тож вони виступають проти того, щоб тут возили ліс. Обурені мешканці села кажуть, що іноді великогабаритні машини по п’ять разів на день їздять цим шляхом.

На мітингу був присутній і представник лісгоспу - він сказав, що почув претензії і їхнє підприємство готове засипати щебнем дорогу, проте асфальт класти не може - це має вирішуватись на рівні держави.

Також на мітингу він пообіцяв протестувальникам, що цією вулицею лісовози «ходити не будуть».