На далекобійників чекають нові штрафи: Рада підготувала перелік порушень

Відповідати за недотримання правил будуть як автоперевізники, так і вантажовідправники

Парламент у вівторок, 2 лютого, ухвалив у першому читанні законопроект щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Йдеться про законопроект №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», який покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі.

За відповідний законопроект віддали свій голос 308 народних депутатів.

Згідно документу «Укртрансбезпека» матиме право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують вагові параметри.

Крім того, документом встановлюється відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях, і значно підвищується відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Ухвалені нормативи пов’язані із законопроектом №3743, який також чекає на друге читання у парламенті. Він посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:

Штраф для вантажовідправників за порушення під час внесення відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тисячі грн;

Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження: до 2% включно у розмірі 1 700 грн; від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн; від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн; (залишені без змін) від 10% до 20% у розмірі 17 тисячі грн; (залишені без змін) від 20% до 30% у розмірі 34 тисячі грн; понад 30% у розмірі 51 тисячі грн;

Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тисячі грн;

Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників «Укртрансбезпеки» щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тисячі грн.

Раніше, поліція нагадала водіям про штрафи з 1 жовтня. Зокрема, з 1 жовтня 2020-го до 1 травня 2021 року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби.