На трасі Київ – Одеса вантажівка злетіла в кювет (фото)

До ліквідації наслідків ДТП залучались рятувальники

Сьогодні, 3 лютого, близько 7 години на 87 кілометрі траси Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці рятувальники встановили, що водій вантажного автомобіля марки DAF не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Рятувальниками за допомогою немеханічного інструменту було від'єднано акумуляторну батарею автомобіля, допомога з деблокування постраждалим не знадобилась.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Обставини дорожньо-транспортної події з'ясовуються.

Як повідомлялося, 3 лютого у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажівок.