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    На трасі Київ – Одеса вантажівка злетіла в кювет (фото)

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    У результаті ДТП із машини висипався вантаж - На трасі Київ – Одеса вантажівка злетіла в кювет (фото)
    У результаті ДТП із машини висипався вантаж
    Фото: ДСНС

    До ліквідації наслідків ДТП залучались рятувальники

    Сьогодні, 3 лютого, близько 7 години на 87 кілометрі траси Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці рятувальники встановили, що водій вантажного автомобіля марки DAF не впорався з керуванням та злетів у кювет.

    Рятувальниками за допомогою немеханічного інструменту було від'єднано акумуляторну батарею автомобіля, допомога з деблокування постраждалим не знадобилась.  

    До зазначених робіт від ДСНС залучалося п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

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    На трасі Київ – Одеса вантажівка злетіла в кювет (фото)
    На трасі Київ – Одеса вантажівка злетіла в кювет (фото)

    Обставини дорожньо-транспортної події з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 3 лютого у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажівок.

    Теги: ДТП ДСНС вантажівки Київщина рятувальники
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