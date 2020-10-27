Скандальне рішення Конституційного суду: Зеленський може повернути е-декларування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент «обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи е-декларування»

В Офісі президента переконані, що українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи

Президент Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Про це заявили в Офісі президента у зв'язку з рішенням Конституційного Суду щодо декларування майна та доходів посадовців і депутатів.

«Очікуємо публікації повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невід’ємною частиною цього прагнення є обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою. Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил», – йдеться у повідомленні.