Нардеп розповів, як в Україні відбуватиметься податкова амністія



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Задекларувати наявні гроші можна буде протягом дев'яти місяців

Концепт амністії вже повністю узгоджений

Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом дев’яти місяців. Основна ставка складе 5%.

Про це в інтерв'ю виданню «Економічна правда» заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента. Параметри амністії: 5% – загальна ставка, 9% – підвищена ставка на активи, які перебувають за кордоном, 18% на готівку», – сказав він.

Законопроєкт передбачає, що амністія триватиме дев'ять місяців, уточнив Гетманцев.

«Ми хочемо її закінчити в 2021 році», – пояснив депутат.

Стимулом показати в декларації своє справжнє майно і реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмивання бази BEPS, підкреслив Гетманцев.

Крім цього, законопроєктом передбачено, що декларації, які платники податків оприлюднять в рамках податкової амністії, не можна буде використовувати в суді як докази за іншими справами.

Раніше Гетманцев повідомив, що у Верховній Раді очікують внесення президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про податкову амністію.