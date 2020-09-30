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    Економіка та фінанси

    Нардеп розповів, як в Україні відбуватиметься податкова амністія

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    <p>Задекларувати наявні гроші можна буде протягом дев'яти місяців</p> - Нардеп розповів, як в Україні відбуватиметься податкова амністія

    Задекларувати наявні гроші можна буде протягом дев'яти місяців

    Концепт амністії вже повністю узгоджений

    Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом дев’яти місяців. Основна ставка складе 5%.

    Про це в інтерв'ю виданню «Економічна правда» заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента. Параметри амністії: 5% – загальна ставка, 9% – підвищена ставка на активи, які перебувають за кордоном, 18% на готівку», – сказав він.

    Законопроєкт передбачає, що амністія триватиме дев'ять місяців, уточнив Гетманцев.

    «Ми хочемо її закінчити в 2021 році», – пояснив депутат.

    Стимулом показати в декларації своє справжнє майно і реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмивання бази BEPS, підкреслив Гетманцев.

    Крім цього, законопроєктом передбачено, що декларації, які платники податків оприлюднять в рамках податкової амністії, не можна буде використовувати в суді як докази за іншими справами.

    Раніше Гетманцев повідомив, що у Верховній Раді очікують внесення президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про податкову амністію. 

    До слова, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій». Нею врегульовано питання звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування осіб при придбанні житла вперше.
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