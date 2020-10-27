Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судді Конституційного суду України проголосувли за скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення Фото: РБК-України

Суд також визнав неконституційними контрольні повноваження Національного агентства з запобігання корупції

Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата під час засідання у вівторок, про це пишуть одразу кілька ЗМІ з посиланням на джерела у суді.

«Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу та контрольні повноваження НАЗК», - поінформувало джерело.

При цьому зобов'язання декларувати майно суд визнав конституційним.

Таким чином, як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, Конституційний суд «позбавив повноважень Національне агентство із запобігання корупції».

«На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК», — написав Лещенко.

За його словами, проти виступили лише четверо суддів.

Стаття 366-1 ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до Конституційний суд було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.