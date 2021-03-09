Скандальні заяви Меган Маркл розкололи Україну. Огляд соцмереж

Меган Маркл та принц Гаррі під час інтерв'ю

Меган Маркл та принц Гаррі під час інтерв'ю

Деякі блогери переконані, що Меган Маркл спекулює на «королівській темі» та влаштувала «дешевий спектакль»

Нещодавно в етер вийшло інтерв’ю британського герцога Сассекського Гаррі і його дружини, герцогині Меган Маркл з американською журналісткою Опрою Вінфрі.

Меган Маркл розповіла, що вони виїхали з Британії через те, що королівську родину турбує колір їх майбутньої дитини, і нібито через цей факт їхній перший син Арчі не матиме титулу принца. Також вона зізналася, що під час стосунків із британським принцем Гаррі думала про самогубство.

За словами герцогині, після весілля королівська родина змушувала її утримуватися від публічних виступів. Меган підкреслила, що представники королівської сім’ї готові були збрехати, щоб захистити своїх членів, але нічого не говорили, щоб захистити принца і його дружину. Меган при цьому зазначила, що її прийняли в королівську сім’ю, а королева Єлизавета II завжди чудово до неї ставилася.

Принц Гаррі порівняв увагу преси до його дружини з пильною увагою британських таблоїдів до його матері принцеси Діани.

Інтерв’ю Маркл викликало справжній резонанс в українській блогосфері. Одні щиро співчувають подружжю та вважають, що тема расизму – надзвичайно актуальна в наші дні. Також прихильники Меган Маркл порівнюють її з принцесою Діаною.

Інші вважають, що Меган Маркл спекулює на «королівській темі» та влаштувала «дешевий спектакль». Також користувачі соцмереж називають її невдячною та зовсім не переконливою.

Журналістка та дружина політика Романа Безсмертного Тетяна Мокріді зазначила, що інтерв’ю – це «абсолютно очікувані і прогнозовані тези від нікому невідомої акторки, яка не зрозуміла, куди потрапила». Також вона помітила смішну деталь: колір шкарпетків принца Гаррі підбирався під сукню Меган Макл.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук розповів, що Меган вміло маніпулювала на своєму походженні та нічим не підтвердженим расизмом в королівській родині.

У коментарях ексміністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що Маркл не варта й нігтя Єлизавети II. «А Гаррі шкода. Бути підкаблучником завжди жалюгідно», – додав він.

Дуже різко висловився журналіст Дмитро Сіманський. За його словами, британська монархію має впоратися із «авантюристкою».

Жкрналістка Олена Яхто також вважає, що Меган Маркл «вискочка з великими претензіями. І колір шкіри тут значення не має».

Складається враження, що українська блогосфера здебільшого скептично поставилася до відвертих заяв герцогині Меган Маркл. Проте є ті, хто підтримує жінку та вірить у її щирість.

Авторка блогу «Доступно та просто про моду і стиль Майя Тульчинська зазначає, що Маркл ніхто не має ніякого права вказувати про що можна говорити, а про що – ні.

Журналістка Наталка Прудка переконана, що втікачі з Букінгемської темниці розвінчали культ королівського двору. «Він послав до чорта титул «королівська величність» заради сімейної ідилії з коханою», – сказала вона.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Марк дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Уїнфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

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