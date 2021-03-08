Скандальна заява Меган Маркл про расизм у королівському палаці. Стали відомі деталі

Опра Вінфрі уточнила, що расистами виявилася не королева Єлизавета, а хтось із її оточення

Телеведуча Опра Вінфрі уточнила слова дружини британського принца Гаррі Меган Маркл щодо проявів расизму серед членів королівської сім'ї Великої Британії. За її словами, колір шкіри майбутньої дитини подружжя турбував не королеву Єлизавету II і не її чоловіка принца Філіпа, повідомляє CBS.

Вінфрі підкреслила, що мова точно не йшла про королівську сімʼю. Раніше стало відомо, що через африканське походження Меган когось із сімейства її чоловіка турбувало, наскільки темною може бути шкіра у їх дитини.

У понеділок, 8 березня, телеканал CBS почав трансляцію інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл. Очікувалося, що вони вперше розкажуть про цькування в британській пресі і конфліктах з придворними і членами британської королівської сім'ї.

Принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення «Ваша королівська високість», держфінансування і торгової марки Sussex Royal. Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.

Днями герцогиня Сассекська Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі дали американській телеведучій Опрі Вінфрі перше розгорнуте інтерв'ю після свого від'їзду з Великої Британії. «У ті місяці, коли я була вагітна, в той же період йшли розмови, що йому не буде надано охорону і він не отримає титул, а були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження», – розповіла Меган обставини народження свого первістка.