Скандальні таємниці королівської родини. Головне з інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл: «Я не знаю, як після всього, що вони зробили, королівська сім'я чекає, що ми будемо сидіти мовчки. Вони грають активну роль в поширенні брехні про нас»

Опра Вінфрі витягла з Меган Маркл та принца Гаррі інформацію про скандали, сльози, образи і таємниці життя королівської родини

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі дали перше розгорнуте інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі після відмови від виконання офіційних обов'язків і від'їзду з Великої Британії.

Двогодинна розмова Опри з принцом Гаррі і Меган Маркл вийшла в ефір американського телеканалу СBS у понеділок вранці за київським часом.

Друга вагітність і натяки на расизм у королівській сім’ї

Під час передачі принц Гаррі розповів, що їх друга дитина, якою зараз вагітна Меган, буде дівчинкою.

Меган сказала Опрі, що коли вона була вагітна першим сином – Арчі, їй повідомили, що йому не буде належати титул принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї. На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій.

«У них немає права це забирати. Коли я була вагітна, вони сказали, що хочуть поміняти традиції для Арчі. Цікаво, чому?», – розповіла Меган. – Але сама думка про те, що наш син не буде в безпеці, і думка, що перший не білий член цієї сім'ї не отримає той же титул, що інші онуки ...»

Опра запитала: «Як ви думаєте, чому так сталося? Ви думаєте, це через його расу? Я знаю, що це питання з підступом».

«Я дам вам чесну відповідь, – сказала на це Меган. – У ті місяці, коли я була вагітна, в той же період йшли розмови, що йому не буде надано охорону і він не отримає титул, а були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження».

Опра уточнила, хто це говорив. Меган відповіді на це питання не дала, і ведуча задала своє питання знову. Тоді Меган сказала: «Про це було кілька розмов» і додала: «Це мені передав Гаррі. Це розмови, які сім'я вела з ним. І мені здається, дуже важко було розглядати їх як ізольовані інциденти».

Життя до весілля

На самому початку інтерв'ю Меган зізналася, що до весілля ніколи не намагалася знайти в інтернеті інформацію про принца Гаррі. Вона додала, що, зрозуміло, знала про королівську сім'ю, але ніколи не цікавилася подробицями їхнього життя.

«Я була дуже наївною в цьому відношенні», – сказала вона. Але, за словами Меган, перед зустріччю з королевою принц розповів їй «все, що було потрібно», і це допомогло їй впоратися з нервозністю.

Перед першою зустріччю з королевою Єлизаветою II Меган, за її власним твердженням, «не дуже хвилювалася», але по дорозі, ще в машині, Гаррі запитав її: «а ти знаєш, як робити реверанс?». Це питання вона розцінила як посилання на церемонії, які призначені для оточуючих, а не для сім'ї.

«Я подумала, що це така частина зовнішніх церемоній, а не те, що важливо, і що відбувається всередині сім'ї», – сказала вона.

На питання Опри Вінфрі, чи намагалася вона знайти в інтернеті інформацію про це, Меган розсміялася, повідомивши, що вони в цей момент «були в машині», і у неї просто не було на це часу.

Вона додала, що виросла в Лос-Анджелесі, і звикла до знаменитостей, але після зустрічі з Гаррі зрозуміла, «що це зовсім інший рівень».

Хто кого довів до сліз

Кейт Мідлтон та Меган Маркл

Відповідаючи на питання Опри Вінфрі про конфлікт з Кейт Мідлтон, в результаті якого, за повідомленнями британських газет, герцогиня Кембриджська навіть розплакалася, вона заявила, що ситуація була прямо протилежною.

Меган заявила, що Кейт напередодні весілля змусила її плакати тому, що вони не зійшлися у виборі кольору суконь для дівчаток, які повинні були нести квіти під час весільної церемонії, але після цього Кейт вибачилася, і навіть послала їй квіти.

Таємне весілля

Принц Гаррі і Меган зізналися, що насправді їх весілля відбулося рівно за три дні до церемонії, яку транслювали всі провідні телекомпанії світу.

«Це був спектакль для всього іншого світу, але ми хотіли провести цю церемонію тільки для нас», – сказала Меган.

Вона додала, що пара обвінчалася під час невеликої приватної церемонії, яку провів єпископ Кентерберійський, і на яку не запрошували гостей і навіть членів сім'ї. Як стверджує Меган, свідоцтво про шлюб, яке зараз висить на стіні в їхньому будинку, датоване днем саме цієї закритої для інших церемонії.

Одинокість

За словами Меган, після того, як вона стала членом королівської сім'ї, вона відчувала себе самотньою, і була змушена зберігати мовчання.

Як пояснює Меган, вона вважала, що буде більш захищеною, якщо відмовиться коментувати деталі свого особистого життя. «Але це виявилося неправдою», – сказала вона.

Меган підкреслила, що королева завжди дуже тепло ставилася до неї, і під час першого виходу до преси навіть запропонувала Меган розділити з нею ковдру.

Думки про самогубство

Меган Маркл зізналася, що під час стосунків з британським принцем Гаррі думала про самогубство.

«Мені було соромно, і соромно зізнаватися Гаррі. Але я знала, що якщо не скажу йому, то правда зроблю це (самогубство, – ред). І це була дуже ясна і реальна думка, яка лякала постійно», – поділилася спогадами Маркл.

Це інтерв’ю, яке вийшло в американський недільний прайм-тайм, стало, мабуть, найочікуванішою сенсацією у Великій Британії в останні тижні. Уривки розмови, які з'явилися заздалегідь, обговорювалися на перших шпальтах газет. Деякі експерти просили перенести вихід інтерв'ю в ефір, щоб поберегти здоров'я 99-річного дідуся Гаррі принца Філіпа, який вже майже три тижні знаходиться в лікарні.

«Я не знаю, як після всього, що вони зробили, королівська сім'я чекає, що ми будемо сидіти мовчки. Вони грають активну роль в поширенні брехні про нас», – сказала в інтерв'ю Меган.

Це перше велике інтерв'ю, яке пара дала після розриву з королівською родиною. Минулого тижня стало відомо, що Букінгемський палац розслідує звинувачення в цькуванні королівського персоналу, висунуті проти Меган.

Також видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.