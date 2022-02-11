Скандальний проросійський нардеп попросив уповноважити його домовлятись із Путіним

Політик нагадав, що є другом Олександрв Лукашенка, який, в свою чергу, є друом Володимира Путіна

Євген Шевченко відомий своїми проросійськими поглядами

Відомий своїми проросійськими поглядами позафракційний нардеп Євген Шевченко запропонував чинній владі дати йому повноваження для ведення переговорів із російською та білоруською владою щодо врегулювання поточної ситуації навколо України. Відповідну пропозицію політик висунув в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Політик, відомий дружбою із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та включеннями в етери російських пропагандистських токшоу, приписав попередній спікерці висловлювання із приводу поточної ситуації: «або так – війна, або так – нас поглинуть», та запропонував: «То, може, краще без війни це вирішимо?».

Також Шевченко запропонував чинній владі свої послуги в якості переговірника для «врегулювання» ситуації із Росією.

«Користуючись нагодою: Володимир Олександрович Зеленський, Андрій Борисович Єрмак, люди які відіграють ключову роль у стосунках з Росією і з Мінськом, будь ласка, дайте Шевченку народному депутату повноваження. Я готовий їхати до Лукашенка тому, що нікого більше в Україні він не слухатиме. І ми поїдемо до Путіна та спробуємо вирішити питання без них, інакше», – запропонував одіозний політик.

Нагадаємо, під час заворушень у Казахстані колишній член парламентської фракції «Слуги народу» Євген Шевченко приїхав до цієї країни та чекав там на введення російських військ.

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