Колишній «слуга» Шевченко у Казахстані чекає «введення російських військ»

Одіозний нареп оприлюднив відео із Казахстану

Скандальний український народний депутат, колишній член фракції «Слуга народу» Євген Шевченко на тлі протестів приїхав у Казахстан. Він наразі робить неоднозначні заяви у соцмережах та навіть повідомив, що чекає на «введення російських військ».

Шевченко вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв «не втримає ситуацію».

Він нагадав, що Казахстан є членом Організації договору про колективну безпеку.

«Не забуваймо, Казахстан – член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан», – заявив Шевченко.

Потім нардеп додав, що «ОДКБ йде на допомогу Казахстану». Він закликав навести Конституційний лад.

ОДКБ – Організацію договору про колективну безпеку ще називають Ташкентським договором. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

5 січня нардеп оприлюднив відео біля Сенату та резиденції президента Казахстану. Шевченко сказав лише, що холодно, але причину свого візиту не пояснив.

До слова, напередодні нового року СБУ спростувала відкриття справи проти нардепа, який фанатіє від Лукашенка. Перед цим скандальний позафракційний народний депутат України Євген Шевченко заявив, що стосовно нього порушила справу Служба безпеки України. За його словами, справа відкрита за статтею 111 Кримінального кодексу, тобто державна зрада. Як розповів Шевченко, йому нібито інкримінують створення «русского мира».

Нардеп неодноразово втрапляв у скандали. Найчастіше – через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Слід зазначити, що одіозний депутат Шевченко, виключений з фракції «Слуги народу» у Верховній Раді через візит до Білоруського диктатора Олександра Лукашенка, відомий своєю проросійською позицією. Народний обранець неодноразово долучався до прямих включень на пропагандистських російських телеканалах.

Також свого часу Шевченко схвально відреагував на захоплення літака з білоруським опозиціонером.

Додамо, що 5 січня о 16 годині президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.