Депутата Шевченка, який підтримує Лукашенка, виключили зі «Слуги народу»

Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів фракції

Депутат Євген Шевченко, який підтримував дії Олександра Лукашенка, виключений з фракції Слуга народу. Про це повідомили на сторінці у Twitter фракції «Слуга народу».

«Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції «Слуга Народу». Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко дивним чином відреагував в своєму Facebook на повідомлення про посадку у Білорусі літака, що прямував до Вільнюса, та арешту опозиціонера Романа Протасевича, що перебував на його борту. Через декілька годин після того, як стало відомо про цей інцидент, народний депутат розмістив фото своєї зустрічі з головою Білорусі. «Бацька вам не Янукович», – підписав він фото.

Раніше, як писав «Главком», нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

У політичній силі тоді повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.