Фестиваль у диктатора. Скандальний нардеп Шевченко заспівав на «Слов'янському базарі» (відео)

Ніколо Петраш у захваті від того, що виступив на фестивалі в білоруського диктатора

Ніколо Петраш у захваті від того, що виступив на фестивалі в білоруського диктатора

Композитор Ніколо Петраш і нардеп Євген Шевченко заспівали разом на сцені «Слов'янського базару»

На концерті на честь закриття фестивалю у Вітебську Україну представили композитор Ніколо Петраш і нардеп Євген Шевченко, якого вигнали зі «Слуги народу». Вони виконали пісню дуетом. Відео із фестивалю на Facebook виклав Ніколо Петраш.

«Мила Білорусь! Дякую! Завжди, коли були дні України на «Слов'янському базарі», мене викреслювали ..... і не брали з українською делегацією, хоча називалися друзями. Але всьому свій час. І цей час настав», – написав Петраш.

Милая Беларусь! - СПАСИБО ! Всегда, когда были дни Украины на "Славянском базаре" меня вычеркивали..... и не брали с украинской делегацией, хотя назывались друзьями. Но всему свое время. И это время пришло. Опубліковано Nicolo Petrash Неділя, 18 липня 2021 р.

Раніше Петраш оприлюднив відео із частиною виступу невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Таїсія Повалій стала єдиною артисткою, яка виступила на «Слов’янському базарі» у Вітебську цього року. Українська співачка, яка втекла до Москви у 2014 році, взяла участь у відкритті фестивалю 15 липня.

До слова, ведуча проросійського телеканалу «Перший незалежний» Діана Панченко похизувалась тим, що їде у Вітебськ вести разом із російськими та білоруськими артистами «Слов'янський базар».

Нещодавно народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з фракції «Слуга народу», схвалив статтю президента РФ Володимира Путіна про «єдність росіян і українців».

Раніше, як писав «Главком», Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

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