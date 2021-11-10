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    Одіозний нардеп Шевченко пригрозив колегам та зібрався до окупованого Донецька

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    Політик нерідко намагається привернути увагу ЗМІ одіозними заявами та вчинками - Одіозний нардеп Шевченко пригрозив колегам та зібрався до окупованого Донецька
    Політик нерідко намагається привернути увагу ЗМІ одіозними заявами та вчинками
    фото: dumskaya.net

    Народний обранець не уточнив, коли саме відвідає окуповане місто

    Скандально відомий позафракційний народний депутат України Євген Шевченко планує відвідати окупований Донецьк. Про це народний обранець повідомив на своєму Telegram-каналі.

    «А я збираюся поїхати до Донецька. Так, не дивуйтеся. Поки ці «успішні» фотки виставляють, наші люди стріляють один в одного. Комусь треба розпочати діалог. Без розмови віч-на-віч миру не досягти. І не треба мені розповідати про «легітимізацію» бойовиків. Ця проблема у деяких у головах», – вважає депутат.

    Народний обранець зазначив, що йому набридло дивитися на усміхнених колег, які виставляють у соцмережах усміхнені фото «то зі штатів, то з Англії».

    «Все одно буде на-нашому. По-людськи. Без різних упокорених порадників. Валіза, фюзеляж літака, щасливої втечі. Як у Афганістані», – пригрозив скандальний нардеп.

    Слід зазначити, що одіозний депутат Шевченко, виключений з фракції «Слуги народу» у Верховній Раді через візит до Білоруського диктатора Олександра Лукашенка, відомий своєю проросійською позицією. Народний обранець неодноразово долучався до прямих включень на пропагандистських російських телеканалах.

    Також свого часу Шевченко схвально відреагував на захоплення літака з білоруським опозиціонером.

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    Теги: депутат Донецьк скандал Євген Шевченко
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    Одіозний нардеп Шевченко пригрозив колегам та зібрався до окупованого Донецька