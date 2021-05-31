«Лукашенко – самодур із комплексом голови колгоспу. Для нього немає червоних ліній» – Безсмертний

Білоруссю керує людина, яка живе з комплексом голови колгоспу

Олександр Лукашенко є зіцпрезидентом і не контролює ситуацію в Білорусі ще з 2010 року, коли росіяни допомогли йому сфальсифікувати результати. З того моменту Лукашенко віддав країні повністю зовнішнє управління Кремлю і опікується лише власним благополуччям і виживанням. Про це в інтерв’ю каналу «Є питання» сказав експосол України в Білорусі й колишній представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний.

«Ніяких червоних ліній для цієї людини не існує, і навіть безпрецедентне перехоплення літака для Лукашенка не стане межею, далі якої він не піде», – наголосив Безсмертний.

Він додав: «Треба усвідомлювати, що Лукашенко – це людина, яка живе з комплексом голови колгоспу. Ми з часом забуваємо, хто такий радянський голова колгоспу. Це була категорія населення, в якої рідко були гальма – вони не просто були головами, вони були рабовласниками. Цей комплекс з Лукашенком залишився, коли він став іменуватися президентом, потім потроху став диктатором, бо останні каденції він незаконно посідає посаду президента, його не обирали люди».

Дипломат розповів, чи існує межа для диктатора з точки зору червоних ліній. «Я абсолютно чітко скажу: межі немає. Це тиран, це самодур, яких ви можете зустріти в особі Муамар Каддафі, Саддам Хусейн. Це трагедія Білорусі. Трагічна перша помилка, яка була допущена в 1994 році шляхом голосування, обернулась майже 30-літньою колонією, яку очолює тепер уже зіцпрезидент. Тому що з 2010 року він не впливає на ситуацію всередині країни», – підкреслив він.

«Після 2010 року, коли на виборах переміг Санніков, і це всі знали, росіяни фактично сфальсифікували результати виборів, за що Лукашенко ратифікував всі угоди, які фактично віддали Білорусь під повний вплив росіян. І зверніть увагу, з 2010 року Лукашенко почав будувати палаци, купувати дорогі автомобілі, будинки. Після 2010 року він опинився на повідку Кремля і турбується лише про себе. Його не цікавить доля білоруса. Він зосереджений на собі і на своєму благополуччі», – резюмував дипломат.

Додамо, що зустріч двох кривавих диктаторів президента Росії Володимира Путіна та «лідера» Білорусі Олександра Лукашенка гостро розкритикували мережі.

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