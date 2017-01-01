Венеційська комісія вважає абсолютно нормальним перехід до навчання меншин державною мовою, - Головатий

У Венеційській комісії немає претензій до того, що стосується обсягу прав корінних народів: кримських татар, кримчаків, караїмів та інших

Член Венеційської комісії Сергій Головатий заявив, що Комісія вважає абсолютно нормальним перехід до навчання меншин державною мовою. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому». «Це питання лежить у площині вітчизняного конституційного права, стосуючись статей 10, 22, 24, 53 Конституції України. Чи стаття 7 забезпечує



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Сергій Головатий

У Венеційській комісії немає претензій до того, що стосується обсягу прав корінних народів: кримських татар, кримчаків, караїмів та інших

Член Венеційської комісії Сергій Головатий заявив, що Комісія вважає абсолютно нормальним перехід до навчання меншин державною мовою.

Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Це питання лежить у площині вітчизняного конституційного права, стосуючись статей 10, 22, 24, 53 Конституції України. Чи стаття 7 забезпечує чіткий і справедливий баланс між посиленням ролі державної мови і захистом мовних прав національних меншин? Комісія проаналізувала це питання під кутом зору можливого зменшення наявного рівня захисту мов нацменшин, дотримання статті 14 відповідної Рамкової конвенції та статті 8 Європейської мовної хартії. Погляньмо на параграф 93 Висновку. В ньому наголошується: «Венеційській Комісії не належить займати тверду позицію в цьому питанні», позаяк «таке перебуває поза межами її мандату». Комісія визнала: «Лише Конституційному Судові України належить оцінити відповідність статті 7 Закону приписам статті 22 Конституції» в питанні, чи має місце «звуження змісту та обсягу існуючих прав», - заявив Головатий.

Він зазначив, що у Комісії немає претензій до того, що стосується обсягу прав корінних народів: кримських татар, кримчаків, караїмів та інших.

«У неї немає жодних зауважень стосовно того, як виписано статтю 7 стосовно національних меншин, що походять із держав-членів ЄС: Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини тощо. Тобто Комісія вважає абсолютно нормальним поступовий перехід до навчання цих меншин державною мовою, збільшення частки української», - резюмував Член Венеційської комісії.

Нагадаємо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у мовну статтю українського закону про освіту щодо російської мови.

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