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    Венеційська комісія вважає абсолютно нормальним перехід до навчання меншин державною мовою, - Головатий

    У Венеційській комісії немає претензій до того, що стосується обсягу прав корінних народів: кримських татар, кримчаків, караїмів та інших
    Член Венеційської комісії Сергій Головатий заявив, що Комісія вважає абсолютно нормальним перехід до навчання меншин державною мовою. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому». «Це питання лежить у площині вітчизняного конституційного права, стосуючись статей 10, 22, 24, 53 Конституції України. Чи стаття 7 забезпечує
    • Вчора, 06:57
    • Розсилка
    Сергій Головатий
    Сергій Головатий

    У Венеційській комісії немає претензій до того, що стосується обсягу прав корінних народів: кримських татар, кримчаків, караїмів та інших

    Член Венеційської комісії Сергій Головатий заявив, що Комісія вважає абсолютно нормальним перехід до навчання меншин державною мовою.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Це питання лежить у площині вітчизняного конституційного права, стосуючись статей 10, 22, 24, 53 Конституції України. Чи стаття 7 забезпечує чіткий і справедливий баланс між посиленням ролі державної мови і захистом мовних прав національних меншин? Комісія проаналізувала це питання під кутом зору можливого зменшення наявного рівня захисту мов нацменшин, дотримання статті 14 відповідної Рамкової конвенції та статті 8 Європейської мовної хартії. Погляньмо на параграф 93 Висновку. В ньому наголошується: «Венеційській Комісії не належить займати тверду позицію в цьому питанні», позаяк «таке перебуває поза межами її мандату». Комісія визнала: «Лише Конституційному Судові України належить оцінити відповідність статті 7 Закону приписам статті 22 Конституції» в питанні, чи має місце «звуження змісту та обсягу існуючих прав», - заявив Головатий.

    Він зазначив, що у Комісії немає претензій до того, що стосується обсягу прав корінних народів: кримських татар, кримчаків, караїмів та інших.

    «У неї немає жодних зауважень стосовно того, як виписано статтю 7 стосовно національних меншин, що походять із держав-членів ЄС: Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини тощо. Тобто Комісія вважає абсолютно нормальним поступовий перехід до навчання цих меншин державною мовою, збільшення частки української», - резюмував Член Венеційської комісії.

    Нагадаємо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

    Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у мовну статтю українського закону про освіту щодо російської мови.

    Читайте також інтерв`ю члена Венеційської комісії Сергія Головатого:Навчання виключно мовою нацменшин? Такого не допускає жодна країна Європи!

    ЄС освіта Венеціанська комісія мова українська мова навчання освітня реформа
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