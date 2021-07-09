Скандального нардепа Юрченка закликають скласти мандат

Керівництво «Слуги народу» вважає, що ексколега по фракції має піти добровільно

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко звернувся до колишнього колеги по фракції нардепа Олександра Юрченка. Корнієнко заявив, що Юрченко має скласти мандат після скандалу з ДТП, яке той скоїв під дією наркотиків. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

«Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це», – зауважив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП. Він на авто Ford Mustang в’їхав в авто Volkswagen Jetta, а тоді напав на водія, побив того та забрав смартфон потерпілого.

Тест показав, що нардеп був під дією наркотичних речовин.

Згодом стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.