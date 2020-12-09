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    «Слуг» знову б’ють. У Києві невідомі напали на скандального нардепа Юрченка

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    Юрченко вже потрапляв у бійку з нардепом Гео Леросом - «Слуг» знову б’ють. У Києві невідомі напали на скандального нардепа Юрченка
    Юрченко вже потрапляв у бійку з нардепом Гео Леросом

    До Юрченка підійшли дві особи, ображали, декілька раз вдарили і втекли на авто, ─ ЗМІ

    У Києві побили колишнього представника фракції «Слуга народу» Олександр Юрченка, якого НАБУ обґрунтовано підозрює в хабарництві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екснардеп Ігор Мосійчук

    За словами Мосійчука, до Юрченка «нібито підійшли дві особи, ображали, декілька раз вдарили і втекли на авто».

    «Версій як на мене дві. 1. Хтось таким чином відзначив Міжнародний день боротьби з корупцією. 2. Юрченко сам інсценував напад на себе, щоб звинуватити в його організації своїх опонентів і зокрема Гео Лероса», ─ вважає екснардеп.

    Зазначимо, що деякі ЗМІ написали про оголошення у столиці плану-перехоплення.

    «Поки що поліція офіційно не коментувала інцидент, як і сам нардеп», ─ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, Юрченко вже потрапляв у сутичку зі своїм колегою Гео Леросом. Він давав журналістам коментар та образив Гео Лероса назвавши його «Део Ланосом», але саме в цей момент поруч проходив сам Лерос, який почув це і схопив його за шию.

    Нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка. Помічник нардепа начебто взяв перші $13 200, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

    25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

    Як повідомлялося 4 листопада, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці ㅡ до 3 січня 2021 року, тому він і надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

    Сам депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.

    Юрченко у вересні вийшов з фракції «Слуга народу» після інформації про хабар.

    Теги: ЗМІ Київ депутат НАБУ Ігор Мосійчук хабар бійка напад Facebook поліція Олександр Юрченко
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