«Слуг» знову б’ють. У Києві невідомі напали на скандального нардепа Юрченка

Юрченко вже потрапляв у бійку з нардепом Гео Леросом

До Юрченка підійшли дві особи, ображали, декілька раз вдарили і втекли на авто, ─ ЗМІ

У Києві побили колишнього представника фракції «Слуга народу» Олександр Юрченка, якого НАБУ обґрунтовано підозрює в хабарництві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екснардеп Ігор Мосійчук.

За словами Мосійчука, до Юрченка «нібито підійшли дві особи, ображали, декілька раз вдарили і втекли на авто».

«Версій як на мене дві. 1. Хтось таким чином відзначив Міжнародний день боротьби з корупцією. 2. Юрченко сам інсценував напад на себе, щоб звинуватити в його організації своїх опонентів і зокрема Гео Лероса», ─ вважає екснардеп.

Зазначимо, що деякі ЗМІ написали про оголошення у столиці плану-перехоплення.

«Поки що поліція офіційно не коментувала інцидент, як і сам нардеп», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Юрченко вже потрапляв у сутичку зі своїм колегою Гео Леросом. Він давав журналістам коментар та образив Гео Лероса назвавши його «Део Ланосом», але саме в цей момент поруч проходив сам Лерос, який почув це і схопив його за шию.

Нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка. Помічник нардепа начебто взяв перші $13 200, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Як повідомлялося 4 листопада, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці ㅡ до 3 січня 2021 року, тому він і надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

Сам депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.

Юрченко у вересні вийшов з фракції «Слуга народу» після інформації про хабар.