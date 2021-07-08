«Зеленський, ти ж обіцяв посадити». У Львові нардеп під наркотиками скоїв ДТП і напав на потерпілого водія

Народний обранець поводився неадекватно

Сьогодні, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП. Він на авто Ford Mustang в’їхав в авто Volkswagen Jetta, а тоді напав на водія, побив того та забрав смартфон потерпілого.

Тест показав, що нардеп був під дією наркотичних речовин. Про це повідомив учасник автопригоди, потерпілий Vsevolod Borovets.



Народний депутат Гео Лерос на своїй фейсбук-сторінці прокоментував цей інцидент. «Володимир Зеленський, ти ж обіцяв посадити Юрченка за те, що він з його господарем Холодовим вимагав хабар за законопроект по відходам! Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики, – написав Лерос. – Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд! Я нагадаю, що голова твого офісу – головний корупціонер країни, а його кум торгував героїном, я це довів документально.

Інший член вашої банди пан Холодов займається рейдерством, а його раб Юрченко не відповідає за скоєнні корупційні злочини та під кайфом давить людей своїм спортивним авто, бо відчуває безкарність».

Гео Лерос нагадав, що пів року тому НАБУ зафіксувало та оприлюднило відео, де Юрченко вимагав, а потім отримав хабар.

«Це все відбувається, через те, що всі бачать, як президент плює на закони!», – пише народний обранець.

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». 14 вересня 2020 року Юрченка виключили зі фракції «Слуга народу» у ВРУ.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату України Олександру Юрченку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень. Відповідне рішення було прийнято Апеляційною палатою, передає прес-служба ВАКС.

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