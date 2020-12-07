Скупались у басейні. Десятки людей у Росії отруїлись хлором

Четверо дітей перебувають у реанімації

В Астрахані 30 людей отруїлися хлором в плавальному басейні. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що більшість постраждалих – діти.

«Причиною отруєння людей стало перевищення концентрації хлору під час знезараження води», – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що четверо дітей перебувають в реанімації, дорослі також госпіталізовані.

Загалом до лікарні госпіталізовано 16 осіб, в тому числі 13 дітей у віці від 4 до 12 років.

Як повідомлялося наприкінці листопада, в Якутії (Росія) шість жителів Таттінского району померли після того, як випили антисептик для рук.