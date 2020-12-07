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    Скупались у басейні. Десятки людей у Росії отруїлись хлором

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    Причиною отруєння людей стало перевищення концентрації хлору при знезараженні води - Скупались у басейні. Десятки людей у Росії отруїлись хлором
    Причиною отруєння людей стало перевищення концентрації хлору при знезараженні води

    Четверо дітей перебувають у реанімації

    В Астрахані 30 людей отруїлися хлором в плавальному басейні. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що більшість постраждалих – діти. 

    «Причиною отруєння людей стало перевищення концентрації хлору під час знезараження води», – йдеться у повідомленні.

    Стало відомо, що четверо дітей перебувають в реанімації, дорослі також госпіталізовані.

    Загалом до лікарні госпіталізовано 16 осіб, в тому числі 13 дітей у віці від 4 до 12 років.

    Як повідомлялося наприкінці листопада, в Якутії (Росія) шість жителів Таттінского району померли після того, як випили антисептик для рук.

    Теги: Росія вода діти отруєння басейн
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