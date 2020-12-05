Імунолог назвав способи уникнути зараження коронавірусом всередині сім’ї
Для уникнення зараження досить дотримуватися декількох простих правил
Не обов’язково члени сім’ї повинні заразитися, якщо ретельно дотримуватися всіх правил безпеки
Якщо так сталося, що хвора коронавірусом людина повинна жити в одному будинку з іншими членами сім’ї, то це ще не означає, що вони будуть наражатися на небезпеку. Необхідно тільки запам’ятати кілька ключових правил, які знизять ризики зараження. Про це розповів алерголог-імунолог Володимир Болібок.
Хворий член сім’ї повинен жити в окремій кімнаті, харчуватися з окремого посуду, часто мити руки і не забувати про носіння маски. Що стосується інших зон в будинку або квартирі, то перебувати в них він може, але коли здорові члени сім’ї «розбіглися по кутках». А загальні місця необхідно постійно дезінфікувати.
«Тоді все буде нормально. У нас повно випадків, коли доглядають за хворим членом сім’ї, але не заражаються», – пояснив експерт.
І навіть в тому випадку, якщо інфікування уникнути не вдалося, не поспішайте піддаватися паніці. Адже все залежить від реакції імунітету. Коли відбулося зараження, то імунна система відразу «включається» і не з’являється абсолютно ніяких симптомів.
Симптоми коронавірусу починають проявлятися тоді, коли захисні функції організму перестають справлятися з вірусом. На погіршення імунітету може вплинути хронічний стрес, отруєння, алкоголь, переохолодження.
Але з тих людей, які заразилися Covid-19, хворіє невелика частина – співвідношення приблизно 1 до 20 або навіть 1 до 50, резюмував Володимир Болібок.
Нагадаємо, імунолог жорстко розкритикував адаптивний карантин в Україні.