Імунолог назвав способи уникнути зараження коронавірусом всередині сім’ї

Не обов’язково члени сім’ї повинні заразитися, якщо ретельно дотримуватися всіх правил безпеки

Якщо так сталося, що хвора коронавірусом людина повинна жити в одному будинку з іншими членами сім’ї, то це ще не означає, що вони будуть наражатися на небезпеку. Необхідно тільки запам’ятати кілька ключових правил, які знизять ризики зараження. Про це розповів алерголог-імунолог Володимир Болібок.

Хворий член сім’ї повинен жити в окремій кімнаті, харчуватися з окремого посуду, часто мити руки і не забувати про носіння маски. Що стосується інших зон в будинку або квартирі, то перебувати в них він може, але коли здорові члени сім’ї «розбіглися по кутках». А загальні місця необхідно постійно дезінфікувати.

«Тоді все буде нормально. У нас повно випадків, коли доглядають за хворим членом сім’ї, але не заражаються», – пояснив експерт.

І навіть в тому випадку, якщо інфікування уникнути не вдалося, не поспішайте піддаватися паніці. Адже все залежить від реакції імунітету. Коли відбулося зараження, то імунна система відразу «включається» і не з’являється абсолютно ніяких симптомів.

Симптоми коронавірусу починають проявлятися тоді, коли захисні функції організму перестають справлятися з вірусом. На погіршення імунітету може вплинути хронічний стрес, отруєння, алкоголь, переохолодження.

Але з тих людей, які заразилися Covid-19, хворіє невелика частина – співвідношення приблизно 1 до 20 або навіть 1 до 50, резюмував Володимир Болібок.

Нагадаємо, імунолог жорстко розкритикував адаптивний карантин в Україні.

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