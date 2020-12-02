Аварії на мережі: без води лишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)

На місці аварій працюють ремонтні бригади

Сьогодні, 2 грудня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

пров. Косогірний, 7, 8

вул. Сергія Данченка, 2, 4, 6, 8, 10, 32, 32Б, 34, 34А

вул. Івана Кавалерідзе, 1, 3, 5, 7, 9, 11

вул. Замковецька, 104

вул. Білицька, 41/43, 55

вул. Полкова, 57А

вул. Ялтинська, 28/45

вул. Російська, 34

вул. Маршала Тимошенка, 18

вул. Зодчих, 38, 40, 40А

вул. Олександра Гаврилюка, 1 - 23

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, 1 грудня сталося пошкодження тепломережі на вулиці Старонаводницькій, 40 в Печерському районі Києва. Без опалення та гарячої води залишилися 7 житлових будинків.