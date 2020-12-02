Аварії на мережі: без води лишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)
На місці аварій працюють ремонтні бригади
Сьогодні, 2 грудня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- пров. Косогірний, 7, 8
- вул. Сергія Данченка, 2, 4, 6, 8, 10, 32, 32Б, 34, 34А
- вул. Івана Кавалерідзе, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- вул. Замковецька, 104
- вул. Білицька, 41/43, 55
- вул. Полкова, 57А
- вул. Ялтинська, 28/45
- вул. Російська, 34
- вул. Маршала Тимошенка, 18
- вул. Зодчих, 38, 40, 40А
- вул. Олександра Гаврилюка, 1 - 23
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Нагадаємо, 1 грудня сталося пошкодження тепломережі на вулиці Старонаводницькій, 40 в Печерському районі Києва. Без опалення та гарячої води залишилися 7 житлових будинків.