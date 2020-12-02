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    Аварії на мережі: без води лишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Аварії на мережі: без води лишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото ілюстративне

    На місці аварій працюють ремонтні бригади

    Сьогодні, 2 грудня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • пров. Косогірний, 7, 8
    • вул. Сергія Данченка, 2, 4, 6, 8, 10, 32, 32Б, 34, 34А
    • вул. Івана Кавалерідзе, 1, 3, 5, 7, 9, 11
    • вул. Замковецька, 104
    • вул. Білицька, 41/43, 55 
    • вул. Полкова, 57А
    • вул. Ялтинська, 28/45
    • вул. Російська, 34
    • вул. Маршала Тимошенка, 18
    • вул. Зодчих, 38, 40, 40А
    • вул. Олександра Гаврилюка, 1 - 23

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Нагадаємо, 1 грудня сталося пошкодження тепломережі на вулиці Старонаводницькій, 40 в Печерському районі Києва. Без опалення та гарячої води залишилися 7 житлових будинків.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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