Вчені визначили нешкідливу дозу алкоголю на час карантину

Британці почали більше пити на самоізоляції і скаржитись на проблеми зі здоров'ям через це

Британські вчені вирахували дозу алкоголю на період самоізоляції, яку вони вважають нешкідливою для здоров’я. Про це пише Express.

Дослідники відзначили, що у Британії під час карантину значно зросло споживання спиртних напоїв. Укупі зі збільшенням кількості напівфабрикатів в меню, все більше жителів почали скаржитися на проблеми зі шкірою і нігтями. Зокрема, зловживання спиртним викликає не тільки зневоднення шкіри, але і надає аналогічний ефект на нігті, роблячи їх ламкими і схильними до лущення.

У зв'язку з цим вчені порекомендували вживати не більше 112 грамів спирту на тиждень - в перерахунку на звичні напої це становить приблизно сім келихів пива або 50-грамових стопок міцних напоїв.

Раніше медики назвали звички, що знижують імунітет. І алкоголь, і сигарети маю властивість деактивувати імунні клітини. У сезон зростання інфекцій лікарі настійно рекомендують прагнути до зниження споживаної кількості спиртного і тютюну і тим більше не вживати їх разом – таке поєднання завдає по-справжньому руйнівний удар по імунітету.

Крім того, вчені знайшли спосіб, як швидко вивести з організму алкоголь. Науковці створили спеціальний пристрій. «Прилад розміром як портфель, містить маску, трубки, клапани та резервуар зі стиснутим вуглекислим газом. Його принцип роботи в тому, що він залучає легені у видиханні алкоголю», – йдеться у повідромленні.

У ВООЗ кажуть, що у світі від отруєння алкоголем щороку помирають 3 млн людей, що становить 5,3% від усіх смертей.