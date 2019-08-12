Портнов проти Порошенка. Що відомо про слідчого, якому доручили посадити експрезидента

Олег Корецький: саме йому виказана така «довіра» - розслідувати справи, які ініціює та інформаційно супроводжує соратник Януковича Портнов Фото: konkurent.in.ua

Керівник слідчої групи, яка «опікується» Порошенком, боровся з Євромайданом і прогримів у корупційному скандалі

Зміна влади в Україні ознаменувалась поверненням колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова. Після п’яти років вимушеної еміграції колишній головний юрист Адміністрації президента тріумфально повернувся. Зробив це одіозний діяч під акомпанемент погроз поквитатися зі своїми кривдниками.

Треба визнати, Портнов наполегливо доводить: він - людина мстива і слів на вітер не кидає. Колишній головний юрист Адміністрації Януковича закидав Державне бюро розслідувань численними позовами проти Петра Порошенка. Голова ДБР Роман Труба наприкінці липня повідомив, що стосовно експрезидента відкрито 11 кримінальних проваджень. При цьому сам Порошенко до певного моменту нарікав, що усі ці справи розслідуються дивно, жодної повістки від ДБР він не отримував. Правда, у кінці липня експрезидент таки відвідав Держбюро.

У чому підозрюють Порошенка:

у держзраді та спробі захоплення державної влади під час кризи у Керченській протоці,

держзраді у несплаті податків (при продажу «Кузні на Рибальському» та купівлі телеканалу «Прямий» ,

телеканалу «Прямий» у незаконному перетині кордону , коли Порошенко летів на Мальдіви начебто за чужими паспортами,

перетині кордону у спробі узурпації судової влади за допомогою призначення членів Вищої ради правосуддя,

узурпації судової влади у імовірній причетності оточення Порошенка до вивезення з країни екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Займатись усіма цими неоднозначними справами з політичним підтекстом у ДБР доручили Олегу Корецькому – начальнику третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань.

«Главком» розбирався, хто такий Корецький і чому саме йому виказана така «довіра» - розслідувати справи, які ініціює та інформаційно супроводжує соратник Януковича.

Андрій Портнов хоче помститися Петру Порошенку?

17 років в прокуратурі

Олег Корецький народився на Волині у селищі Турійськ. У 2002 році закінчив Львівський університет ім. Франка, де він вивчився на юриста. Потім за розподілом почав працювати старшим слідчим Володимир-Волинської прокуратури. З того часі він безперервно працює в органах прокуратури: у Волинській та Хмельницькій областях, а потім і в Генеральній прокуратурі.

За часів Януковича в 2010-2013 рр. Корецький працював в Генпрокуратурі, а перед початком Майдану за наказом Віктора Пшонки повернувся в прокуратуру Волинської області. Влітку 2016 року працював в ГПУ начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генінспекції внутрішніх розслідувань та безпеки. Слід нагадати, що Генінспекцію свого часу формував Давид Сакварелідзе, якого звільнили з органів прокуратури в березні 2016 року.

Автобіографія з особової картки Корецького

Нагороджений нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІ ступеня.

І нарешті в кінці 2018 року Корецький став переможцем конкурсу на посадуначальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань.

Слід зазначити, що Корецький подавався на посади начальника першого і другого слідчих відділів, але переможні 7 голосів «за» він отримав лише на керівника третього відділу.

Зараз екс-прокурор виконує обов’язки керівника Першого управління організації досудових розслідувань. Конкурс на цю посаду в липні 2018 року виграв Євген Шевцов, але журналісти Bihus.info виявили конфлікт інтересів між Шевцовим та членкинею конкурсної комісії Наталією Бернацькою. Перед початком конкурсу компанія дружини Шевцова замовила аудит у юрфірми Integrites, власником якої є Руслан Бернацький - чоловік Наталії Бернацької.

До того ж з червня 2019 року Корецький, який кілька місяців пропрацював в ДБР, вже є членом Внутрішньої конкурсної комісії ДБР. Таким чином він входить в п’ятірку тих співробітників Бюро, яким довірили відбір нових слідчих.

Майдан. Темна сторона

У біографії Корецького є моменти, які він не бажав би афішувати, але про них нагадували місцеві ЗМІ. Перебуваючи на посаді Любомльського міжрайонного прокурора, Корецький оскаржував рішення місцевої влади про підтримку Євромайдану. Нагадаємо, після подій в Києві 19-23 січня 2014 року місцеві ради на Волині, як і по всій Україні, приймали звернення щодо суспільно-політичної ситуації в країні, в яких звертались до Януковича «вирішити питання про припинення в силовий спосіб політичної кризи» та звільнити арештованих.

Корецький на той час займав посаду Любомльського міжрайонного прокурора і саме він оскаржив в суді Звернення депутатів Любомльської районної ради щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Волинський окружний адмінсуд таки задовольнив позов прокурора, вказавши, що «Любомльська райрада вийшла за межі своєї компетенції».

Перебуваючи на посаді Любомльського міжрайонного прокурора, Корецький оскаржував рішення місцевої влади про підтримку Євромайдану

Окрім цього Корецькому закидають те, що він має підпадати під люстрацію у зв’язку з тим, що займав керівні посади в прокуратурі часів Януковича. Але закон «Про очищення влади» передбачає люстрацію тільки для керівників обласної прокуратури або підрозділу ГПУ та їх заступників. А Корецький в той час не займав посад такого рівня. У всякому разі його немає у списку співробітників прокуратури, які підпадають під люстрацію.

Також волинські ЗМІ нагадують ще один неприємний епізод у трудовій біографії Корецького. У 2009 році він начебто вимагав у стоматолога 12 тис. євро, «щоб уникнути проблем». Лікар звернувся до прокурора області, після чого Корнацького понизили з посади заступника прокурора в Луцьку до помічника прокурора Локачинського району. Але жодного підтвердження цим звинуваченням немає.

Подружжя прокурора та судді без житла та автівки

У 2018 році подружжя Корецьких отримало зарплату в 929 тис. грн на двох. Дружина Олега Корецького Вікторія з 2009 року працює суддею Ківерцівського райсуду у Волинській області. Зарплата Корецього суттєво виросла після 2016 року (Юрій Луценко після призначення Генпрокурором «вибив» підвищення зарплат для прокурорів).

Волинські ЗМІ відмітили, що до введення електронних декларацій у 2015 році подружжя Корецьких не вказувало дві земельні ділянки в Боголюбах, які вони купили в 2006 та 2012 рр., що може трактуватись як порушення вимог закону.

Дружина Олега Корецького Вікторія з 2009 року працює суддею Ківерцівського райсуду у Волинській області

Примітно, що працюючи останні роки в Генпрокуратурі Корецький у своїх деклараціях не вказав жодного житла в столиці, яким би він володів чи орендував. А напочатку 2019 року Корецький вказував адресу фактичного проживання в селі Струмівка під Луцьком, де знаходиться будинок його тестя. Цей дім площею 188 кв. м купили в червні 2016 року. Власне там проживає подружжя Корецьких, хоча в їхніх деклараціях за 2016 рік цей будинок не вказаний.

Офіційно цей будинок належить тестю Корецького Віталію Миколайовичу Петровичу. Він, як і батько прокурора, пов’язаний з агробізнесом на Волині. Петрович є власником фермерського господарства «Еко світ Україна». А Павло Корецький є депутатом Турійської райради та співвласником агрокомпанії «СВК «Батьківщина».

Примітно, що будинок знаходиться в котеджному містечку «Струмочок». Зараз таунхауси там продають по 12 тис. грн за кв. м. Таким чином вартість будинку тестя Корецького могла би складати мінімум 2 млн грн.

Суддя Вікторія Корецька ще має відомче житло площею 11,2 кв. м в Ківерцях, де вона працює. Також вона разом з мамою має невелику квартиру у себе на батьківщині в Турійську.

Власної автівки у прокурорсько-суддівської сім’ї немає, але дружина користується LEXUS RX 350 2006 р.в., яка оформлена на її матір Надію Петрович.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань засекретило інформацію щодо відкритих кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній президент Петро Порошенко.

Сергій Чепінський, «Главком»