Слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині



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Масове вбивство в Житомирській області сталось в ніч на 22 травня Фото: Нацполіція

У суботу суд розгляне справу про обрання міри запобіжного заходу

На Житомирщині слідчі поліції оголосили про підозру чоловікові, який застрелив сімох людей в Попільнянському районі. Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області, пише УНН.

За словами речниці прокуратури Тетяни Гоші, слідчі сьогодні вручили повідомлення про підозру.

«Сьогодні підозрюваному слідчі вручили повідомлення за підписом прокурора. Завтра в першій половині дня в Колольовському районному суді Житомира розглядатимуть справу про обрання міри запобіжного заходу», - сказала Гоша.

Вона також зазначила, що підозра вручена щодо пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України - вбивство двох або більше людей.

Як повідомлялось раніше, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Правоохоронці вже встановили особи загиблих, зокрема це – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29 до 50 років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення із ООС.

Також поліція виявила п’ять одиниць зброї на місці трагедії. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Серед вилученої зброї – мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка.



