Жертвами розстрілу на Житомирщині стали сім добровольців АТО



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Ймовірному вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

Наймолодшому чоловіку було 30 років, а найстаршому – 60

Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО.

Про це розповіла керівниця пресслужби поліції Житомирської області Алла Ващенко.

Ващенко уточнила, що наймолодшому із загиблих них було 30 років, а найстаршому – 60.

«Загинуло на місті події семеро осіб. Так, це були всі добровольці АТО. Наймолодший 1990-го року, найстарший 1960-го року», - заявила Ващенко.

За фактом масового вбивства, що сталося минулої ночі в Житомирській області, розпочато кримінальне провадження.

Провадження розпочато за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомлялось раніше, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.