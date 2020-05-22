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    Жертвами розстрілу на Житомирщині стали сім добровольців АТО

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    <span>Ймовірному вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення</span> - Жертвами розстрілу на Житомирщині стали сім добровольців АТО
    Ймовірному вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

    Наймолодшому чоловіку було 30 років, а найстаршому – 60

    Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО.

    Про це розповіла керівниця пресслужби поліції Житомирської області Алла Ващенко.

    Ващенко уточнила, що наймолодшому із загиблих них було 30 років, а найстаршому – 60.

    «Загинуло на місті події семеро осіб. Так, це були всі добровольці АТО. Наймолодший 1990-го року, найстарший 1960-го року», - заявила Ващенко.

    За фактом масового вбивства, що сталося минулої ночі в Житомирській області, розпочато кримінальне провадження.

    Провадження розпочато за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

    Як повідомлялось раніше, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні. 

    АТО суд вбивство добровольці Житомирщина поліція чоловік
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