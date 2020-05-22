На Житомирщині чоловік розстріляв з мисливської рушниці семеро людей



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У Житомирській області чоловік з мисливської рушниці влаштував стрілянину

Злочинця затримала поліція

У Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 осіб. Його затримала поліція.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенка, на березі ставка, неподалік села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян, які збиралися там вже не раз половити риби. Всього за даними слідства їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка, 1962 р.н. Після розпиття спиртних напоїв шестеро осіб лягли спати у сараї, що був розташований на березі ставу. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка.

«Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з гладкоствольної мисливської рушниці марки «ІЖ».Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію», – розповів Геращенко.

Аерознімок місця трагедії, зроблений з поліцейського квадрокоптера

Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили.

Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні. Думаю, що суд не матиме іншого рішення як довічне ув'язнення для людини, яка позбавила життя сімох осіб», – сказав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Росії у Калінінграді чоловік розстріляв з мисливського карабіна трьох перехожих.

24 квітня Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті чого один військовий загинув, а двоє отримали поранення.