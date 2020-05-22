Масова стрілянина на Житомирщині. Встановлені особи загиблих та убивці



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Місце вбивства сімох осіб на Житомирщині

Серед загиблих є і військовослужбовці Національної гвардії України

Жертвами масового вбивства, яке влаштував 58-річний орендар ставка у Житомирській області, стали колишні учасники АТО і волонтери, також жителі міста Києва.

За даними порталу Dетектів-Info, серед загиблих є і військовослужбовці Національної гвардії України. Зокрема, загинули бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, військовослужбовець Гостомельській військової частини Нацгвардії України Віталій Вульчин, ще двоє військових з позивними «Фін» і «Скандер», а також київський волонтер Роман Ханенко і співробітник Національного авіаційного університету Олександр Білоус. Ще одному їхньому товаришеві, який також працює в Нацгвардії, вдалося втекти і повідомити про подію поліції.

Попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевої водойми Анатолій Захаренко, якого в жовтні 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За інформацією Житомир інфо, дружина підозрюваного сказала, що причиною його агресії стали закиди військових з приводу того, що його діти не пішли захищати Україну від агресії РФ. Прессекретар головного управління Нацполіціі в Житомирській області Алла Ващенко зазначила, що чоловік, який з мисливської рушниці розстріляв сімох людей, і орендар ставка, у якого начальник райвідділу поліції вимагав щомісячні хабарі, – це один і той самий чоловік.

Додамо, що напередодні трагедії на сайті поліції Житомирщини було повідомлено про викриття на хабарі (ч.3 ст.368 КК України) начальника поліції одного з районів області, що за «невтручання у діяльність, пов’язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного мешканця Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 тис. грн».

Мова йшла саме про водойму біля села Новоселиця. Тоді «запакованим» «перевертнем у погонах» виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький. А заявником, що поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко.

Як повідомлялось раніше, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО. Наймолодшому із загиблих було 30 років, а найстаршому – 60.