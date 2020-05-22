  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї

    • Розсилка
    На місці масового вбивства працюють поліція, прокуратура і криміналісти&nbsp; - Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї
    На місці масового вбивства працюють поліція, прокуратура і криміналісти 
    Фото: Нацполіція

    Уся виявлена зброя зареєстрована та належить учасникам трагедії

    У Житомирській області на місці стрілянини, під час якої орендар ставка убив 7 чоловіків, вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

    «Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Серед вилученої зброї – мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка», - йдеться у повідомленні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї
    Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї
    Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї
    Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї
    Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї

    Правоохоронці вже встановили особи загиблих, зокрема це – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29 до 50 років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення із ООС.

    Наразі призначено судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитано очевидців події, проводяться інші слідчі заходи та триває подальше з’ясування всіх обставин.

    Як повідомлялось раніше, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

    Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО. 

    зброя вбивство добровольці Житомирщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ