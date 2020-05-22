Розстріл на Житомирщині: поліція виявила п’ять одиниць зброї



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На місці масового вбивства працюють поліція, прокуратура і криміналісти Фото: Нацполіція

Уся виявлена зброя зареєстрована та належить учасникам трагедії

У Житомирській області на місці стрілянини, під час якої орендар ставка убив 7 чоловіків, вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Серед вилученої зброї – мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже встановили особи загиблих, зокрема це – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29 до 50 років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення із ООС.

Наразі призначено судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитано очевидців події, проводяться інші слідчі заходи та триває подальше з’ясування всіх обставин.

Як повідомлялось раніше, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО.