Слідом за Найємом заяви про вихід із фракції БПП подали Лещенко та Заліщук



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Єврооптимісти Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко

Народний депутат Світлана Заліщук зазначила що далі не бачить можливості та сенсу мати жодної прив‘язки до абревіатури БПП

Народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко подали заяви про вихід з фракції БПП.

«Написала заяву про вихід з фракції БПП. Люди часто запитували, чому не виходите. Вважаю, що мандат − це не квиток раба. За останні чотири роки мандат дав можливість боротися за важливі закони, за важливі справи. Наприклад, закон про антикорупційний суд. За інші закони, які були обіцяні в коаліційній угоді ще в 2014 році, але потім зраджені», - написала Заліщук у Facebook.

Фото: Svitlana Zalishchuk / facebook.com

Вона додала, що далі не бачить можливості та сенсу мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури (БПП).

«Розкрадання солдат - це за межею людяності», − зазначила вона.

Також свою заяву про вихід із фракції БПП опублікував на Facebook Сергій Лещенко.

Фото: Сергій Лещенко / facebook.com

Як повідомлялось, 28 лютого народний депутат і журналіст Мустафа Найєм теж подав заяву про вихід із фракції БПП. Депутат підкреслив, що прийшов у політику після Революції гідності і навіть формально не хоче бути пов'язаним з тими, «хто відкрито очолює контрреволюцію».

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Найєм заявив, що його колеги з фракції БПП у парламенті «продовжують деградувати».

Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

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