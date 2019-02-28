Слідом за Найємом заяви про вихід із фракції БПП подали Лещенко та Заліщук
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Народний депутат Світлана Заліщук зазначила що далі не бачить можливості та сенсу мати жодної прив‘язки до абревіатури БПП
Народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко подали заяви про вихід з фракції БПП.
«Написала заяву про вихід з фракції БПП. Люди часто запитували, чому не виходите. Вважаю, що мандат − це не квиток раба. За останні чотири роки мандат дав можливість боротися за важливі закони, за важливі справи. Наприклад, закон про антикорупційний суд. За інші закони, які були обіцяні в коаліційній угоді ще в 2014 році, але потім зраджені», - написала Заліщук у Facebook.
Вона додала, що далі не бачить можливості та сенсу мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури (БПП).
«Розкрадання солдат - це за межею людяності», − зазначила вона.
Також свою заяву про вихід із фракції БПП опублікував на Facebook Сергій Лещенко.
Як повідомлялось, 28 лютого народний депутат і журналіст Мустафа Найєм теж подав заяву про вихід із фракції БПП. Депутат підкреслив, що прийшов у політику після Революції гідності і навіть формально не хоче бути пов'язаним з тими, «хто відкрито очолює контрреволюцію».
Нагадаємо, у жовтні 2018 року Найєм заявив, що його колеги з фракції БПП у парламенті «продовжують деградувати».
Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.
При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.
Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.
А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.