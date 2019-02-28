Мустафа Найєм подав заяву про вихід із фракції БПП



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Народний депутат Мустафа Найєм Фото: rbc.ua

Депутат підкреслив, що прийшов у політику після Революції гідності і навіть формально не хоче бути пов'язаним з тими, «хто відкрито очолює контрреволюцію»

Народний депутат і журналіст Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП.

«Подав заяву про вихід з фракції БПП.Це - формальність. Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад. Останні події це лише підтвердили», − заявив Найєм.

Він підкреслив, що прийшов у політику після Революції гідності і навіть формально не хоче бути пов'язаним з тими, «хто відкрито очолює контрреволюцію».

«За чотири з половиною роки я чув п'ятнадцять тисяч разів питання «чому ви в БПП?». У мене на це питання були відповіді, які, втім, мало кому здавалися переконливими. Тепер можна нікого ні в чому не переконувати. Ця сторінка перегорнута», − резюмував нердеп.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Найєм заявив, що його колеги з фракції БПП у парламенті «продовжують деградувати».

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