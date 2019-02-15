Словенський депутат вкрав сендвіч, через що його попросили скласти повноваження



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Дарій Крайчич склав мандат через крадіжку в магазині

Спершу депутат розповів про ситуацію у формі жарту своїм колегам на засіданні комітету — ті посміялися

Депутат панівної партії парламенту Словенії «Список Мар'яна Шареця» Дарій Крайчич склав свої повноваження після крадіжки сендвіча з магазину в Любляні. Він зазначив, що працівники магазину його ігнорували, тому він вирішив піти не заплативши.

Крайчич розповів місцевим ЗМІ, що в магазині його ігнорували, «поводилися як з повітрям», тому він вирішив перевірити систему безпеки та вийшов з сендвічем на вулицю.

«Я простояв, мабуть, хвилини три біля прилавка», — сказав Дарій, додавши, що троє працівників розмовляли між собою.

Крадіжка лишилася непоміченою — «ніхто не йшов за мною, не кричав».

Спершу він розповів про ситуацію у формі жарту своїм колегам на засіданні комітету — ті посміялися. Утім голова фракції Бран Голубович засудив поведінку депутата та назвав її «неприйнятною».

Сам депутат вибачився та назвав свою поведінку «соціальним експериментом».

Голова фракції заявив, що Крайчич взяв на себе всю відповідальність та за власним бажанням склав депутатські повноваження — «відповідно до високих етичних стандартів партії».