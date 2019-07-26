«Слуга народу» оприлюднила перелік проблемних округів
Вибори в Раду пройшли 21 липня
На восьми округах затримуються із оприлюдненням результатів голосування на виборах
В партії «Слуга народу» роз'яснили причини перерахунку результатів виборів на восьми округах.
Про це повідомляється на сторінці партії в Facebook.
«За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах», - заявили 25 липня в партії «Слуга народу», опублікувавши список проблемних округів та пояснивши ситуацію на них:
- Місто Кривий Ріг, 37 округ. Заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації, тому завтра суд має прийняти рішення про визнання дій ОВК незаконним. «Слуга народу» хоче перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - аж 800 голосів;
- Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВК встановила програш кандидата «Слуга народу» з різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі партія подала в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосів;
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- Закарпатська область, 69 округ. Зафіксовано багато порушень. ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях;
- Луганська область, 106 округ. «Слуга народу» подала в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграла його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко;
- Львівська область, 119 округ. За скаргами «Слуги народу» ОВК планувало прийняти рішення про перерахунок голосів, але його скасували. Партія наполягає на перерахунку, бо за її власними підрахунками виграє 300 голосів;
- Черкаська область, 198 округ. Йде суд з приводу перерахунку голосів;
- Чернігівська область, 206 округ. ОВК не може дорахувати голоси, та за даними сайту ЦВК «Слуга народу» має перевагу в понад 6000 голосів;
- Чернігівська область, 207 округ. ОВК затягує підрахунок та вже не раз змінювали окремих членів комісії і навіть весь склад комісії.
Нагадаємо, в громадянській мережі «Опора» повідомили, що технологія двійників, яку використовували на позачергових парламентських виборах 21 липня, завадила перемогти шістьом кандидатам від партії «Слуга народу».
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Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%