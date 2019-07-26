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    «Слуга народу» оприлюднила перелік проблемних округів

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    Вибори в Раду пройшли 21 липня - «Слуга народу» оприлюднила перелік проблемних округів
    Вибори в Раду пройшли 21 липня

    На восьми округах затримуються із оприлюдненням результатів голосування на виборах

    В партії «Слуга народу» роз'яснили причини перерахунку результатів виборів на восьми округах.

    Про це повідомляється на сторінці партії в Facebook.

    «За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах», - заявили 25 липня в партії «Слуга народу», опублікувавши список проблемних округів та пояснивши ситуацію на них:

    • Місто Кривий Ріг, 37 округ. Заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації, тому завтра суд має прийняти рішення про визнання дій ОВК незаконним. «Слуга народу» хоче перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - аж 800 голосів;
    • Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВК встановила програш кандидата «Слуга народу»  з різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі партія подала в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосів;
    • Закарпатська область, 69 округ. Зафіксовано багато порушень. ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях;
    • Луганська область, 106 округ. «Слуга народу» подала в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграла його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко;
    • Львівська область, 119 округ. За скаргами «Слуги народу» ОВК планувало прийняти рішення про перерахунок голосів, але його скасували. Партія наполягає на перерахунку, бо за її власними підрахунками виграє 300 голосів;
    • Черкаська область, 198 округ. Йде суд з приводу перерахунку голосів;
    • Чернігівська область, 206 округ. ОВК не може дорахувати голоси, та за даними сайту ЦВК «Слуга народу» має перевагу в понад 6000 голосів;
    • Чернігівська область, 207 округ. ОВК затягує підрахунок та вже не раз змінювали окремих членів комісії і навіть весь склад комісії.

    Нагадаємо, в громадянській мережі «Опора» повідомили, що технологія двійників, яку використовували на позачергових парламентських виборах 21 липня, завадила перемогти шістьом кандидатам від партії «Слуга народу».

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      43.16%
    • ОПЗЖ
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    • Батьківщина
      8.18%
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      8.10%
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      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
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