«Слуга народу» оприлюднила перелік проблемних округів



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Вибори в Раду пройшли 21 липня

На восьми округах затримуються із оприлюдненням результатів голосування на виборах

В партії «Слуга народу» роз'яснили причини перерахунку результатів виборів на восьми округах.

Про це повідомляється на сторінці партії в Facebook.

«За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах», - заявили 25 липня в партії «Слуга народу», опублікувавши список проблемних округів та пояснивши ситуацію на них:

Місто Кривий Ріг, 37 округ. Заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації, тому завтра суд має прийняти рішення про визнання дій ОВК незаконним. «Слуга народу» хоче перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - аж 800 голосів;

Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВ К встановила програш кандидата «Слуга народу» з різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі партія подала в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосів;

Закарпатська область, 69 округ. Зафіксовано багато порушень. ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях;

Луганська область, 106 округ. «Слуга народу» подала в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграла його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко;

Львівська область, 119 округ. За скаргами «Слуги народу» ОВК планувало прийняти рішення про перерахунок голосів, але його скасували. Партія наполягає на перерахунку, бо за її власними підрахунками виграє 300 голосів;

Черкаська область, 198 округ. Йде суд з приводу перерахунку голосів;

Чернігівська область, 206 округ. ОВК не може дорахувати голоси, та за даними сайту ЦВК «Слуга народу» має перевагу в понад 6000 голосів;