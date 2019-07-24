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    «Слуга народу» пропонує ввести «громадянську конфіскацію» незаконних активів

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    «Слуга народу» пропонує ввести «громадянську конфіскацію» незаконних активів

    Серед антикорупційних ініціатив «Слуги народу» — повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

    Кандидатка в народні депутати від партії «Слуга народу», член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська розповіла про першочергові антикорупційні ініціативи, які повинна прийняти Верховна Рада 9-го скликання.

    Про це Красносільська розповіла під час конференції «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?».

    За її словами, першочергові антикорупційні ініціативи, які повинна прийняти Верховна рада нового скликання — введення інструменту цивільної конфіскації незаконних активів чиновників.

    «Серед першочергових ініціатив ... це необхідність сфокусувати антикорупційний суд на справи топ-корупції […] Наприклад , колишнього голови Державної фіскальної служби і т.д. Тому серед першого — антикорупційний суд повинен бути сфокусований на справах топ-корупції», — сказала Красносільська.

    Серед антикорупційних ініціатив «Слуги народу» — повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

    «Ми всі бачимо, що ввело НАЗК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка в дійсності автоматичною не є. […] Відповідно, наш план ... перезавантажувати НАЗК — один із перших кроків, обирати нового одного відповідального керівника НАЗК за процедурою, схожою з підбором суддів Антикорупційного суду, бо це та процедура, яка спрацювала», — розповіла Красносільська.

    Крім того, вона підкреслила, що ці кроки повинні впроваджуватися паралельно з Антикорупційною стратегію на 2019-2023 роки.

    «Можу проінформувати, що Національна рада з питань антикорупційної політики, який збиралася минулого тижня, вже визначила антикорупційну стратегію одним із пріоритетів роботи до кінця цього року», — підкреслила Красносільська.

    Нагадаємо, заступник глави Офісу резидента Руслан Рябошапка повідомляв, що Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ та САП і пообіцяв подати до Ради законопроєкт про перезавантаження НАБУ і САП, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати

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